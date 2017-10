Veste uriasa pentru Negoita! S-a inteles cu Badea pentru datoria de 2 milioane de euro! Ce au decis cei doi

Ionut Negoita si Nicolae Badea s-au inteles in privinta datoriei de 2 milioane de euro!

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Dupa luni intregi de neintelegeri, Ionut Negoita si Nicolae Badea au batut palma in privinta datoriei de 2 milioane de euro pe care Negoita trebuia sa o achite in schimbul actiunilor lui Badea.

Termenul a fost extins pana pe 30 noiembrie 2017, insa exista si posibilitatea unei extinderi pana in 2018, scrie Gazeta Sporturilor.

Tribunalul BUcuresti instituise sechestru asigurator pe actiunile lui Negoita in baza acelei datorii. In cele din urma, Badea si Negoita au batut palma dupa ce au negociat cu succes pentru modernizarea arenei din Stefanc cel Mare.

Negoita i-a propus chiar actiuni la Dinamo lui Badea, insa acesta a refuzat.

"Cand am cumparat de la domnul Badea cele 30 la suta din actiuni, clubul era aproape in faliment. Pot converti o parte din actiuni in cuantumul datoriei. Dansul mi-a vandut 30 la suta dintr-o societate aproape moarta, eu ii ofer acum actiuni la o societate sanatoasa, curata si viabila economic", spunea Ionut Negoita.

"Nu sunt interesat de oferta domnului Negoiţa. Consider ca i-am dat o societate uşor gripata si dumnealui vrea sa mi-o inapoieze cu metastaze penale", a raspuns Badea, care a inscris ASC FC Dinamo in liga a patra.