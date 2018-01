Veste URIASA pentru Dica! Unul dintre cei mai importanti jucatori de la Steaua nu mai pleaca in aceasta iarna!

Dica se temea ca va pierde unul dintre pilonii principali ai echipei in aceasta iarna.

Florin Nita a devenit jucator extrem de important la Steaua prin evolutiile sale sigure, dar Becali era gata sa-l vanda in Turcia in aceasta iarna. Tanarul Vlad a fost fortat in toamna in Europa League, insa jucatorul adus de la Craiova a avut evolutii nesigure.

Nita isi dorea sa plece, fiind unul dintre cei mai vechi oameni din lotul ros-albastrilor si avea oferte din Turcia. Niciuna din ele nu s-a materializat insa si va ramane la Steaua cel putin pana in vara. Dica i-a transmis lui Nita ca el ramane omul de baza din poarta Stelei si i-a cerut sa fie concentrat pe dubla cu Lazio din Europa League si partidele din playoff, scrie Gazeta Sporturilor.

12 partide a avut Nita in acest sezon fara gol primit.