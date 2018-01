Veste URIASA pentru Dica! Motivul pentru care antrenorul a spus STOP transferurilor in aceasta iarna

Dica isi recupereaza accidentatii pana la prima partida din 2018.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Steaua a incheiat anul cu o multime de probleme medicale, insa Dica a primit o veste buna din partea medicilor. Toti cei 7 jucatori cu probleme vor fi apti la partida cu Lazio din Europa League, programata pe 15 februarie, in direct la ProTV.

Unii dintre ei se antreneaza deja cot la cot cu colegii lor in cantonament, iar altii au program separat. Dica se temea ca va juca fara titularii din aparare in dubla cu Lazio, insa Planic si Balasa sunt recuperati.

Dica s-a plans chiar ca are prea multi jucatori si nu poate sa ii antreneze pe toti. De la Steaua au plecat insa si multi jucatori sub forma de imprumut.

Romario Benzar, Planici, Teixeira, Budescu, Balasa, Pintilii si Ovidiu Popescu sunt jucatorii care i-au dat batai de cap lui Dica in toamna. Dintre ei, Benzar a lipsit cel mai mult, 12 saptamani.

Steaua incepe anul in deplasare cu Gaz Metan, pe 3 februarie, apoi are derby de titlu cu CFR pe 10 februarie, cu 5 zile inaintea partidei cu Lazio din Europa League, in direct la ProTV. Intre meciurile cu Lazio, Steaua o intalneste pe Dinamo!