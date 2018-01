Veste proasta primita de Ionita la CFR! Dan Petrescu: "Nu stiu daca va fi titular, ii va fi greu!"

Alex Ionita a fost primit cu aplauze la in cantonamentul lui CFR, insa Dan Petrescu i-a dat o veste proasta.

Ionita a ajuns in aceasta iarna la CFR, in una din cele mai spectaculoase mutari din aceasta iarna. Ionita a facut un tur excelent si a ajuns la nationala. Acum vrea sa castige titlul in dauna marii rivale Steaua. In plus, Ionita va juca din nou in visiniu, culorile echipei sale preferate, Rapid.

Dan Petrescu i-a transmis insa ca suma de transfer nu ii va garanta si un loc de titular la CFR Cluj.



"E un jucator bun, dar avem multi jucatori buni... asa ca va fi bataie pe locuri. Chiar daca a costat o suma de bani asta nu inseamna ca va fi titular din primul meci. El trebuie sa merite sa intre pe teren. Daca va fi bun va juca, daca nu... va trebui sa se bata pentru un loc in primul "11". S-a platit o suma importanta pentru el si nu vreau sa pun presiune, dar trebuie sa munceasca.

Suntem foarte multumiti ca a venit Ionita. Mi-as fi dorit ca el sa fie in pregatire cu echipa inca de la inceput. Sunt convins ca este putin in urma cu pregatirea, dar este bine ca a venit. Mai bine mai tarziu decat niciodata", a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj i-a mai adus pe Costache, Tucudean, Bordeianu si Gilvan in aceasta iarna.