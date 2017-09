Veste proasta pentru CSA Steaua! Planurile Armatei sunt date peste cap de LPF! Anunt oficial

LPF le da o veste proasta celor de la CSA.

Steaua spera sa promoveze in fiecare an din liga a patra si pana in Liga I, cand clubul ar urma sa fie cedat unui investitor privat care sa colaboreze cu Armata. Justin Stefan, secretarul genrral al LPF, anunta ca liga a doua va deveni profesionista si ea, iar CSA Steaua nu poate fi inscrisa daca va fi detinuta de Armata.



"In conditiile actualei legislatii, CSA Steaua nu ar putea juca in Liga 1, acolo unde avem o liga profesionista. Si cum foarte curand va fi si Liga a 2-a profesionista, un club de drept public, cum este CSA Steaua, nu poate participa.

Pentru a participa, CSA Steaua trebuie sa isi schimbe statutul de organizatie de drept public. Trebuie sa devina organizatie non-guvernamentala sau societate pe actiuni", a spus Justin Stefan la conferinta de presa de azi.

CSA Steaua are un debut excelent in liga a patra cu golaveraj 25-0.