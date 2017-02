Veste grea la Dinamo: Branescu e OUT pana in vara! Contra face marti primul transfer: revine Cerniauskas

Problemele medicale ale lui Branescu sunt mai serioase decat se asteptau initial sefii lui Dinamo.

Portarul va fi operat la menisc si are sanse minime de a mai juca pana la vara. Pentru a acoperi postul, dinamovistii s-au orientat spre lituanianul Cerniauskas. Fost jucator al 'cainilor' sezonul trecut, Cerniauskas a plecat in vara la Ermis Aradippou, in Cipru, insa nu a prins decat doua meciuri tot sezonul. Digisport anunta ca Cerniauskas, care a mai jucat in Romania pentru FC Vaslui, va semna chiar marti cu Dinamo.

In acest moment, numarul 2 pentru poarta lui Dinamo este Iustin Popescu (23 de ani).