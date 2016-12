Veste excelenta pentru Reghecampf! Tanase revine mai repede decat se astepta: "O sa fie ca Bale!" 

Florin Tanase se pregateste sa revina la antrenamentele Stelei dupa accidentarea grava din meciul cu Craiova.

Operat cu succes la Roma pentru o ruptura a ligamentului incrucisat, Florin Tanase isi pregateste revenirea pe teren. Atacantul mai merge la consult la Roma imediat dupa Revelion, iar apoi va pleca impreuna cu echipa in cantonamentul din Turcia. Tanase va incepe cu un program separat de colegii sai, iar apoi se va alatura echipei, daca totul va fi ok. "Are sanse mari sa revina mai repede pe teren pentru ca a avut o recuperare ca la carte", au declarat stelistii in Gazeta Sporturilor.

"O sa fie la fel ca Bale!"

MM Stoica e convins ca Tanase are un viitor urias, chiar daca s-a accidentat grav.

"Acum, dupa aceasta accidentare, va putea sa-si mareasca masa musculara. O sa fie la fel de puternic precum Gareth Bale, o sa va speriati cand o sa vedeti ce fizic o sa aiba", a spus MM Stoica.