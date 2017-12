Veste dramatica pentru un fost campion din Liga I! A fost dat afara chiar de Craciun: "Antrenorul nu il place"

Nu toti fotbalistii romani au avut sarbatori fericite.

Nelut Rosu, fost campion cu Viitorul in sezonul trecut, a fost pus pe liber de Levski Sofia chiar de Craciun.



Potrivit offnews.bg, antrenorul bulgarilor, italianul Delio Rossi, nu il place pe roman si l-a folosit in doar 4 partide in turul de campionat.



Campion cu Viitorul in vara, Rosu a fost cea mai scumpa achizitie din vara a lui Levski, insa a fost anuntat ca trebuie sa isi gaseasca echipa in ianuarie. El va putea pleca liber acum, mai scrie sursa citata.