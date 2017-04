Veste buna pentru dinamovisti: "Stadionul nu a iesit din planul pentru EURO 2020!" Anuntul facut de sefa CS

Sefa CS Dinamo anunta ca Dinamo nu a iesit din planul de modernizare a stadionului pentru EURO 2020.

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Dinamo a ratat startul pentru modernizarea arenei in programul pentru EURO 2020, insa Monica Iagar spune ca nu este totul pierdut.

Se lucreaza de mai bine de o luna de zile cu repreznetantii lui firmei lui Nicolae Badea pentru ca arena sa fie predata catre Compania Nationala de Investitii. Totusi, stadioanele Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf au trecut deja de planul de prefezablitate.

"Am avut mai multe intalniri cu reprezentantii AFC CS Dinamo, societatea domnului Badea, si am decis sa facem impreuna toate demersurile necesare pentru realizarea proiectului de modernizare a stadionului de fotbal. Conlucram, vorbim aceeasi limba si ne dorim acelasi lucru, ca toti dinamovistii", spune Iagar in Gazeta Sporturilor.

"Trebuie sa tinem cont ca ACS FC Dinamo este in insolventa. Are un administrator special, doi administratori judiciari. Domnul Badea si-a manifestat toata disponibilitatea, la fel si noi. Dupa ce am intors documentele pe toate partile, alaturi de juristii nostri si cu administratorii speciali si judiciari ai ACS FC Dinamo, am convenit o forma legala pentru eliberarea de orice sarcina a obiectivului numit stadion, forrma care trebuie agreata de CNI, MDRAP si Ministerul Justitiei. Dupa toate acestea vom sti daca stadionul este liber de orice sarcina", a mai spus Iagar.