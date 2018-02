Veste BOMBA, chiar de ziua lui Hagi: "O sa plecam impreuna la finalul sezonului!" Anuntul lui Gica Popescu

Hagi nu glumeste. Vrea sa paraseasca Viitorul si Romania la sfarsitul sezonului.

Gica Popescu a dezvaluit chiar de ziua lui Hagi ca au in plan sa paraseasca Romania la finalul sezonului impreuna. Popescu spune ca Hagi are si acum oferta, insa vrea sa incheie sezonul cu campioana.



”Sanatate ii urez lui Gica! Daca are sanatate, el stie ce are de facut. Asta ii transmit in fiecare an, de fiecare data. Cred ca si peste 5, 10 sau 15 ani, Hagi o sa faca parte tot din fotbal. Mi-ar placea sa nu-l mai vad asa de agitat in acest fenomen in care a investit foarte mult. In Academie a investit foarte mult timp, bani, isi petrece multe ore pe zi acolo. Sper sa calatoreasca mai mult. Si acum, am facut vacanta de vara impreuna, dar nu si pe cea de iarna, pentru ca a vrut sa stea cu Ianis de Craciun. Probabil ne vom intalni in vacanta de vara. El ar fi putut sa plece in fiecare an, puteam pleca impreuna de cateva ori. Sper ca Gica sa se rupa de tot ce inseamna Academie si sa plece sa antreneze intr-un campionat strain. El poate antrena la un nivel foarte inalt. A avut oferte extraordinare din punct de vedere financiar, dar a vrut sa fie alaturi de proiectul lui”, a spus Popescu la Digi.



”Si in momentul de fata, nu chiar maine, dar la sfarsitul campionatului cu siguranta o sa aiba oferta. Sunt si alti antrenori care pot conduce FC Viitorul in aceeasi maniera si cu aceeasi filosofie stabilita de Hagi. S-ar putea sa plecam impreuna. In afara Romaniei, cu siguranta. O sa aflati”, a mai adaugat Baciul.