"Vasile, nu m-au batut niciodata! Maine sa-mi aduci inca o victorie". Mesajul lui Mutu pentru Miriuta inaintea derby-ului

Vasile Miriuta a fost prezentat oficial in functia de antrenor al lui Dinamo si va debuta pe banca "cainilor" in derby-ul cu Steaua, de maine seara. Adrian Mutu i-a cerut o victorie lui Miriuta.

Adrian Mutu i-a cerut lui Miriuta o victorie la debut, in derbyul cu Steaua. De cand e oficial la Dinamo, echipa nu a pierdut in fata marii rivale.

"Am patru victorii si o infrangere cu Steaua. Il rog pe Vasile sa-mi aduca inca o victorie, sa am 5!

E meciul meciurilor, partida pe care toti dinamovistii o asteapta.



Fac un apel la fani sa vina la stadion, asa cum au facut-o tot timpul! Sa vina si sa fie alaturi de baieti, sa batem la fel ca anul trecut.

E o perioada putin tulbure, dar sper ca Vasile sa limpezeasca totul si sa luam cele 3 puncte", a spus Adrian Mutu.

"Ma bucura faptul ca domnul Burleanu vrea fosti mari fotbalisti la FRF. Eu am fost ieri la FRF si l-am felicitat pe Cosmin. Am vorbit, intr-adevar, si cu domnul Burleanu, dar este confidential ce am discutat. Eu sunt acum la Dinamo si sunt aici ca sa-l ajut pe Vasile Miriuta", a mai spus Mutu.