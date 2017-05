Varianta "DE VIS" pentru fanii Stelei pe banca. Becali l-a ofertat pe Dan Petrescu insa are o singura conditie

Dan Petrescu poate ajunge la Steaua.

Reghecampf e pe pas de plecare de la Steaua iar lista de inlocuitori este destul de lunga. Printre numele vehiculate se numara si Dan Petrescu. Becali a spus ca accepta sa vina la Steaua doar daca ii garanteaza locul 1, altfel ca trebui sa accepte sa se bage la echipa.

"Dan Petrescu nu cred ca vine la Steaua. A, daca vine el si raspunde de rezultate, il las 6 luni. Daca nu esti pe primul loc la 6 puncte de locul 2, cade conventia. Eu vreau un antrenor care sa garanteze si sa raspunda de rezultate. Daca ei iau banii si nu raspund... ei si daca sunt pe 6 isi iau salariile.", a spus Gigi Becali la Digi.

In replica, antrenorul a declarat ca deocamdata nu poate vorbi despre alte echipe pentru ca inca e sub contract, insa a recunoscut ca ar accepta sa vina in Romania daca are o oferta buna.

"Cat timp este un proiect sanatos, sigur ca accept sa merg oriunde, si in tara, si in afara. Tot ce vreau e sa ma bat acolo sus, nu imi place sa iau echipe de mijlocul clasamentului sau la retrogradare", a spus Petrescu la Digi.