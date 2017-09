Vali Lazar, RECLAMAT de Dinamo la Comisia de Disciplina! Mijlocasul refuza sa revina in Stefan cel Mare

Vali Lazar nu a fost cumparat de Al Sailiya, insa jucatorul refuza sa revina la Dinamo.

Lazar mai are contract cu Dinamo, insa jucatorul nu vrea sa se intoarca in Romania.



A fost imprumutat pentru un sezon in Qatar, la Al Sailiya, insa arabii nu au activat clauza de cumparare de 400.000 de euro. Lazar vrea sa ramana in continuare in Qatar, acolo unde este platit cu 30.000 de euro pe luna, scrie Gazeta.



Jucatorul va fi reclamat la Comisia de Disciplina de catre Dinamo.