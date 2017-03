"Vad ca CFR vrea sa ia Steaua titlul, asa zic cei de aici. Eu vreau CFR campioana!" Prima reactie a lui Sumudica dupa ce a fost ELIMINAT de Coltescu la Cluj

CFR 3-2 ASTRA | Sumudica e suparat rau dupa derby-ul de la Cluj!

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Antrenorul Astrei spune ca nu l-a injurat pe Coltescu si explica faza in care a fost eliminat. Sumudica ii ironizeaza pe oficialii CFR-ului si pe antrenorul Miriuta.

'La faza in care am fost eliminat s-a facut un hent, dupa mai multe ciupeli i-am zis arbitrului ca trebuia sa lase avantaj. Trebuia sa vina sa discute cu mine, nici macar nu eram la a doua abatere. Vreau sa nu ni-l mai dea pe Coltescu, sa nu existe suspiciuni. Ii transmit asta Comisiei Centrale! Coltescu arbitreaza cu presiune de sezonul trecut, de la meciul cu Steaua, multi au zis ca ne-a dat noua titlul. Nu spun ca a gresit in favoarea sau in defavoarea noastra. Vad ca cei de la CFR ii vad in continuare pe Steaua campioni.

Eu imi doresc sa ia CFR campionatul, nu Steaua. Dar daca antrenorul lor spune ca trebuie sa-l ia Steaua, poate stie el altceva. La ce sa speram noi? Noi la locul 5. E greu de tot. Se joaca pe muchie de cutit. Nu contest victoria CFR-ului. Au meritat, dar mi s-a parut ca fragmentarea jocului n-a fost OK. A intrat si masinuta in repriza a doua, cred ca avea doar viteza 1 si caramida sub acceleratie. M-am dus sa-i felicit pe arbitri, sa imi cer scuze, am ridicat mainile si am zis ca trebuia lasat avantaj. Atat, pentru asta am fost trimis in tribune", a spus Sumudica la Dolce Sport.