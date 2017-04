"Va ganditi ca i-ati putea lua locul lui Reghecampf la Steaua?". Ce a spus Sumudica, dupa ce a aflat despre posibila plecare a stelistului

Sumudica are o relatie buna cu Gigi Becali, dar nu crede ca poate lucra cu acesta daca Reghe pleaca la arabi! "E greu sa lucrez cu Becali", spune Sumudica. Actualul antrenor al Astrei ar prefera un derby cu Reghecampf in Golf!

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Sunt fani stelisti care nu s-ar supara sa vina Sumudica antrenor, daca Reghecampf pleaca in Emiratele Arabe Unite.

"Am fost si eu pe acolo. Recent am avut nu stiu cate voturi si am fost votat de fani ca fiind favorit la o echipa. Aveam dublu fata de antrenorul care este acolo.

E greu ca eu sa lucrez cu Gigi Becali sau ca eu sa ajung la FCSB! E foarte greu", a spus Marius Sumudica.

Sumudica vrea un derby cu Reghe la arabi.

"Asta e o varianta mai posibila. Sunt si eu sunat din acea zona de diversi impresari", a mai spus el.

Sumudica n-a reusit sa le strice planurile de titlu stelistilor.

"Merita sa ia campionatul, daca vor lua campionatul, jos palaria pentru Becali, ca a bagat bani", a mai spus Sumudica.