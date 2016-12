Va fi cel mai bine platit jucator de la Dinamo! Asta este ARMA impotriva Stelei pregatita in Stefan cel Mare

Torje va fi cel mai bine platit dinamovist, daca se intoarce in Stefan cel Mare. Andone ii da si banderola.

Torje s-a inteles cu Mutu si astepta acum ca Dinamo sa-i convinga pe ceceni sa-l lase in Stefan cel Mare.

Torje va fi capitan la Dinamo, dupa un an in care banderola a ajuns in chilotii lui Nistor.

"Sa fii capitan la Dinamo este o onoare si trebuie respectata aceasta banderola, pentru ca a purtat-o Catalin Hildan. Daca as ajunge la Dinamo, cu siguranta, m-ar onora sa fiu capitan", spune Gabi Torje pentru Sport ProTV.

"Torje, la Dinamo, mi-ar placea tare mult. Daca l-as vedea la Dinamo, as veni cu placere la meciuri", declara Giani Kirita pentru Sport ProTV.

Torje a plecat acum 5 ani de la Dinamo si a jucat in Italia, Spania, Turcia si Rusia.