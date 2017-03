"V-am spus ca Steaua va juca altceva in Play Off". Reghecampf, multumit de echipa: pe cine a laudat la final

Steaua 2-0 CFR Cluj | Ros-albastrii urca, cel putin pana la meciul Viitorului cu Dinamo, pe primul loc al Play Out-ului. Laurentiu Reghecampf s-a declarat multumit de atitudinea echipei sale si si-a laudat jucatorii.

"Am foarte multe lucruri care imi trec prin cap in acest moment, trebuie sa facem programul urmatoarelor zile si analiza acestui meci.

Vreau sa evidentiez atitudinea jucatorilor. Eu v-am spus ca in Play Off echipa va juca altceva.

Am avut ocazii mari, si CFR Cluj a avut. Ma bucur ca au venit multi oameni in tribune si ca au sustinut echipa din primul pana in ultimul minut.

A fost o perioada mai grea, a trebuit sa bagam jucatori veniti dupa accidentari sau abia veniti la echipa, dar vrem sa jucam din ce in ce mai bine. Repet, ma bucura atitudinea echipei.

Pintilii nu s-a antrenat la inceputul saptamanii din cauza unei accidentari, era normal sa joace Sulley. El (n.r Muniru) este un jucator bun, dar trebuie sa invete uneori sa joace mai simplu.

Este imbucuratoare si revenirea lui Tanase, si faptul ca Ovidiu Popescu e in continua crestere.

Vreau sa scot in evidenta efortul apararii si al lui Denis Alibec, care a alergat extrem de mult si a cautat sa-si creeze ocazii.

E foarte bine ca Ovidiu Popescu creste in jos, sper sa continue asa. Vreau ca el sa aiba aceeasi atitudine, pentru ca stiti ca unii jucatori tineri au unele fluctuatii in evolutii", a spus Laurentiu Reghecampf dupa Steaua 2-0 CFR Cluj.