UTA refuza televizarea barajului cu ACS Poli. LPF anunta pe site-ul oficial ca meciurile sunt in direct :)

UTA se opune televizarii meciului retur din barajul de promovare in Liga 1 contra lui ACS Poli Timisoara. Sefii de la Arad spun ca drepturile TV pentru baraj nu sunt cedate federatiei, asa cum se intampla in jocurile din liga 2. UTA cere plata unei sume suplimentare pentru a-si da acordul ca meciul sa fie live la TV. LPF anuntase pe site-ul oficial ca ambele partide vor fi transmise de catre televiziunile detinatoare de drepturi, Look, Digi si Dolce Sport.

"Clubul nostru nu are niciun angajament in privinta drepturilor de televizare. UTA a fost neindreptatita in sistemul de distributie a sumelor incasate cu titlul de drepturi TV de catre FRF pentru acest sezon. Clubul nostru a avut 28 de meciuri televizate in acest sezon si a incasat 23 000 de euro, suma primita si de cluburile cu 5 meciuri televizate", se mentioneaza in comunicatul trimis de UTA.