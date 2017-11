Urmeaza BOMBELE la CFR Cluj! Dupa Costache si Mailat, Petrescu mai primeste jucatori de Champions League. Anuntul facut azi

Petrescu si suporterii CFR-ului au facut pace astazi. Clubul a organizat un meci intre membrii staff-ului tehnic si fani!

Petrescu a fost in centrul atentiei. A purtat tricoul lui Urko Vera si a jucat pe un post total diferit de cel unde impresiona in tricoul Romaniei. Petrescu n-a mai fost fundas dreapta. A avut liber in atac.

Suporterii au primit vesti bune de la sefi. Costache si Mailat sunt doar inceputul perioadei de achizitii. Echipa va mai primi intariri importante in urmatoarea perioada.

"L-am transferat pe Costache, de la Dinamo, l-am adus si pe Mailat. Chiar azi am facut actele, dimineata, e jucatorul nostru. A semnat pe patru ani. Sunt doi jucatori tineri, avem nevoie de jucatori valorosi. Cred ca o sa ne ajute amandoi foarte mult si nu vred ca vom avea probleme la anul cu regula U21. Pe Nemec nu stiu daca-l aducem, cred ca nu. Aducem jucatori tineri, jucatori romani. O sa aducem, poate si un jucator strain. Trebuie sa intarim echipa inca de la iarna", a spus Muresan.

Petrescu n-a renuntat la Nemec. Slovacul are insa mai multe propuneri din strainatate si ar vrea sa paraseasca Liga 1.

"Sigur o sa mai luam jucatori si in perioada de transferuri. Avemo lista de jucatori, sper sa reusim sa luam pe cine dorim. E clar ca Nemec e un jucator bun!", a explicat Super Dan.