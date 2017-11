Urmatorul transfer de top al Stelei? Pe cine poate sa aduca Gigi Becali de la nationala Under 19 a Romaniei: "Domn profesor, are frane, are plecare!"

Selectionerul nationalei Under 19 a dezvaluit ca a fost sunat de Ionut Lutu.

Adrian Boingiu, selectionerul care a reusit sa duca nationala Romaniei de la Under 19 in prima urna la tragerea la sorti pentru Turul de Elita, a dezvaluit care poate fi urmatorul pusti adus de Steaua. Alexandru Matan, cel care a marcat 4 goluri in ultima partida cu Gibraltar. Mijlocasul de 18 ani al celor de la Viitorul a fost remarcat de Ionut Lutu, cunoscut ca fiind foarte apropiat de patronul Stelei, Gigi Becali.

"M-a sunat Lutu acum doua zile si mi-a zis: «Domn profesor, bun Matan asta, nu? Mai bun ca mine!» Domn profesor, are frane, are plecare" a declarat Boingiu.

Antrenorul de 60 de ani a dezvaluit si o poveste amuzanta ce l-a avut in prim plan pe Alex Matan. "Piticu' imi este drag. Chiar am avut o intâmplare cu el, la Moscova. Eram intr-un hotel de cinci stele, erau acolo si oameni cu bani, cu pozitii. La un moment dat, m-am trezit ca se alerga cu portarul Rares pe hol, cu sticlele de apa, sa se stropeasca. A doua zi iarași, la fel ... De copii ce erau, aveau 15-16 ani.

-am zis: «tine minte ce iti spun, din momentul asta, sa uiti ca m-ai cunoscut si sa uiți de echipa nationala!» Trei luni si jumatate am avut actiuni si nu l-am chemat.

Toata lumea m-a intrebat ce am cu el, antenorii de la Viitorul la fel. Si le-am zis ca n-am nimic, imi place, dar sa-l intrebe ce a facut. Dupa vreo patru luni, l-am chemat si i-am zis: «Mai faci?» Si mi-a zis: «Nu mai fac, domn' profesor» si acum mai vorbesc cu el despre asta" a mai spus Boingiu pentru Telekom.