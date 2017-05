Urmatorul jucator care pleaca de la Steaua! Care este fotbalistul care poate parasi echipa, dupa Tamas si Muniru

Steaua le face loc lui Teixeira si Budescu.

Adus inca de cand avea 18 ani din Brazilia, William De Amorim este aproape de o despartire de Steaua! La doar 1 an de la venirea la Steaua, jucatorul de 25 de ani este pe lista jucatorilor de care Steaua se poate desparti si, conform informatiilor www.sport.ro, ar fi chiar urmatorul jucator care va parasi echipa lui Nicolae Dica dupa Tamas si Muniru.

De Amorim a avut evolutii sub asteptarile patronului Stelei in sezonul recent incheiat, reusind doar 2 goluri desi a evoluat in 32 de partide. Mai mult, el a fost cel care a provocat penalty-ul in prelungirile meciului cu Dinamo, faza care a fost pana la urma decisiva in lupta pentru titlu in Liga 1.

Dica doreste sa schimbe sistemul de joc la Steaua iar in pe pozitiile pe care ar putea juca De Amorim ii vrea pe Teixeira si Budescu.