Urmatoarele doua tunuri pe care Hagi le pregateste in Europa. Dezvaluirile din Belgia ale lui Razvan Marin

Razvan Marin vorbeste din Belgia despre urmatoarele produse de export ale lui Hagi.

Jucatorul lui Standard Liege crede ca Florinel Coman si Romario Benzar sunt urmatorii doi fotbalisti ai Viitorului care vor pleca din Romania.

Florinel Coman e si pe lista lui Becali, insa preturile pe care Hagi l-a stabilit pentru jucatorii sai par mult prea mari pentru Liga I acum.

"Florinel Coman e un jucator cu calitati foarte bune. Munceste mult la antrenamente, e serios si sunt convins ca va ajunge la nationala in maximum un an si jumatate. Am citit ca deja e urmarit de cluburi de peste hotare, dar depinde ce-si doreste si el si ce vrea si domnul Hagi."

"Romario Benzar e un baiat foarte muncitor. Cred ca va pleca si el curand de la Viitorul pentru ca traverseaza o perioada foarte buna. Sunt sigur ca s-ar adapta in orice mare campionat. Alearga mult si da totul pentru echipa", a spus Razvan Marin pentru Gazeta Sporturilor.