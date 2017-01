SUPER STADION, caut ECHIPA! Giulestiul va fi DEMOLAT. In locul lui se construieste o bijuterie de 30 de milioane de euro

Stadionul Rapid se pregateste pentru o noua existenta!

Actuala arena va fi demolata. In locul ei va fi construit un stadion de 18 400 de locuri. Lucrarea are un cost estimat de 27,6 milioane de euro. Proiectul ar putea fi pus in miscare pana la finalul anului, scrie ziare.com. Banii vor veni de la bugetul de stat prin Compania Nationala de Investitii.

In planul de infrastructura pentru Euro 2020 mai sunt cuprinse stadioanele Ghencea, Dinamo si Arcul de Triumf. Daca pentru Ghencea inca mai sunt discutii legate de proiect, la Dinamo scenariul va fi acelasi ca in cazul Rapidului. Actualul stadion urmeaza sa fie daramat si inlocuit cu o arena moderna de 20 000 de locuri cu un cost prevazut de 30 de milioane de euro.