Unde se joaca derby-ul CSU Craiova - Steaua? Anuntul facut in aceasta seara despre inaugurarea noului stadion

Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Inaugurarea noului stadion din Banie se lasa asteptata. Desi parea ca partida dintre CSU Craiova si Steaua va fi prima de pe noul stadion, acest lucru are sanse minime sa se intample. Compania Nationala de Investitii a anuntat marti seara ca a inceput receptia la terminarea lucrarilor arenei, proces care dureaza intre 1 si 30 de zile.

Cum cei de la CSU Craiova trebuie sa anunte miercuri stadionul pe care se va juca meciul cu Steaua, sansele ca inaugurarea sa aiba loc in weekend sunt minime si, cel mai probabil, derby-ul echipelor clasate pe locurile 3 si 2 in campionat va avea loc la Severin.

Pana la partida cu CSU Craiova, Steaua are meci miercuri seara in direct la Pro X in saisprezecimile Cupei Romaniei in fata celor de la Sanatatea Cluj.