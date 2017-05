Un stelist "UEFAntastic" vine in stafful lui Dica la Steaua. Anuntul de ultim moment

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Nicolae Dica a acceptat propunerea lui Becali de a prelua Steaua, desi a fost sfatuit de Mirel Radoi sa nu o faca. Nu toti jucatorii generatiei "UEFAntastice" sunt, insa, de acord cu fostul capitan Radoi. Dorin Goian crede ca Dica a facut o alegere buna, la fel si Becali cand s-a gandit la fostul atacant.

Dorin Goian a vorbit despre numirea lui Dica pe banca FCSB, acesta facand si o dezvaluire importanta: Cornel Cernea va face parte din stafful lui Dica.

"Ma bucur foarte mult pentu Dica. Consider ca Gigi Becali a facut cea mai buna alegere. Sumudica nu avea ce sa caute la Steaua. Nu am nimic personal cu Sumi, dar trecutul sau rapidist si conflictele pe care le-a tot avut in ultimii ani cu fanii Stelei nu-l recomandau sa vina el la Steaua.

Nu uitati nici de rautatile pe care le-a avut fata de Dica acum cateva luni si cum i-a vorbit. Dica este un baiat extrem de bun si cred ca are un avantaj fata de Mirel Radoi. El il are pe MM alaturi. Mirel nu l-a avut pe MM, iar asta s-a simtit. Am inteles ca o sa vina Cornel Cernea.



Noi cei din generatia Steaua 2006 am vorbit pe grupul nostru de WhatsApp, cu Dica, despre sansa care i s-a oferit acum", a spus Dorin Goian, citat de publicatia Fanatik.

In varsta de 41 de ani, Cornel Cernea a aparat poarta Stelei intre 2005 si 2009. Acesta a mai jucat la Petrolul, Otelul, Unirea Alba Iulia, Victoria Branesti, Unirea Urziceni si Farul. Cernea a ramas in memoria colectiva si pentru ca era in poarta la faimosul autogol al lui Banel Nicolita de pe Santiago Bernabeu.