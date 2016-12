Un spaniol le schimba schimba destinele fotbalistilor care se bat cu insolventa din Romania

Fundasul spaniol Ivan Gonzalez, fost la ASA Targu Mures, dorit in trecut si de Steaua, a castigat inaintea Craciunului un proces impotriva clubului muresan. In urma deciziei, soarta tuturor fotbalistilor care se lupta cu insolventa se poate schimba.

Ivan Gonzalez a castigat in prima instanta, la Tribunalul Bucuresti, procesul intentat clubului ASA Targu Mures pentru recalificarea contractului civil de munca.

Jucatorul a primit astfel dreptul de a intra la masa credala a clubului si de a-si cere drepturile.

Avocatul lui Ivan Gonzalez, Josep Vandellos, a spus dupa proces: "Gata cu pacaleala si abuzurile!", noteaza publicatia online stiridesport.ro

Concret, acesta decizie creaza un precedent, iar cluburile care vor mai intra in insolventa vor fi nevoite sa ii considere pe fotbalisti salariati si automat creditori.

Pana acum, actele semnate de fotbalisti purtau titulatura de conventii civile de prestari servicii sportive, lucru care le crea jucatorilor probleme atunci cand mergeau in instanta pentru a-si cere drepturile. Acestea vor fi acum recalificate ca fiind de asemenea contracte individuale de munca.

Comunicatul avocatilor lui Ivan Gonzalez

"Tribunalul Bucuresti a transat problema naturii juridice a contractelor incheiate intre jucatorii de fotbal si cluburile angajatoare si a decis ca acestea sunt, in fapt, contracte individuale de munca, chiar daca poarta denumirea de conventii civile de prestari servicii sportive.

Astfel, Tribunalul Bucuresti, sesizat de jucatorul Ivan Lopez Gonzalez, fost jucator al ASA Targu Mures, cu o cerere de recalificare a conventiei civile incheiate intre acesta si club intr-un contract de munca, a admis cererea de chemare in judecata si a dispus <<califica contractul civil de prestari servicii sportive (...), incheiat intre parti drept un contract de munca>>".

Solutia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva, dar Curtea de Apel Bucuresti are si ea jurisprudenta in acelasi sens, astfel ca avocatii jucatorului Ivan Gonzalez apreciaza ca solutia va ramane neschimbata.

Solutia Tribunalului Bucuresti aduce schimbari majore pentru jucatorii ale caror contracte vor fi recalificate in contracte de munca, acestia urmand a fi inscrisi la masa credala ca salariati (iar salariatii beneficiaza de un statut privilegiat in procedura, in sensul ca beneficiaza de prioritate la efectuarea platilor in cadrul proceduri).

Jucatorul Ivan Gonzalez a fost reprezentat in aceasta procedura de avocatii Josep F. Vandellos Alamilla si Marina D. Alexe, avocati ai Sports Law & Partners", se arata in comunicat.