Un olandez intre panduri. Transfer surpriza pentru una dintre echipele cu grave probleme financiare

Pandurii, echipa care si-a schimbat aproape intregul lot in aceasta iarna, din pricina problemelor financiare, a reusit sa achizitioneze un fotbalist olandez.

Mijlocasul olandez Jeffrey Ket, in varsta de 23 de ani, a semnat cu Pandurii Targu Jiu pana la finalul sezonului, cu drept de prelungire. Acesta va efectua in cursul zilei de astazi vizita medicala, apoi va intra in programul echipei antrenate de Flavius Stoican.

"Este un jucator olandez pe care l-am urmarit de mai mult timp si cu care am finalizat luni discutiile pentru transfer. El a sosit marti in Romania. Am semnat pe sase luni, cu optiune de prelungire. A jucat ultima data la AS Trencin, in Slovacia. A jucat si in preliminariile UEFA Champions League. Este un jucator polivalent, care poate evolua si ca fundas central, dar si mijlocas la inchidere. Sper sa ne ajute mult. L-am urmarit impreuna cu antrenorul si am decis ca avem nevoie de el", a spus Robert Balaet, directorul sportiv al clubului.

Ket si-a facut junioratul la AZ Alkmaar si a evoluat si la prima echipa a acestui club. Ulterior, el a mai trecut pe la FC Dordrecht, Telstar si FC Oss.

La Trencin, Jeffrey Ket a bifat 12 meciuri si a marcat un gol.