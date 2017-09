Un nou transfer BOMBA la CFR Cluj! Dan Petrescu aduce un jucator de la AS Roma pentru titlu in Liga 1

Daca Steaua a avut mari probleme in a gasi un fundas central, CFR Cluj aduce unul de la AS Roma!

CFR Cluj a facut 18 transferuri in aceasta vara insa nu se opreste aici! Una dintre cele mai rasunatoare mutari facute de clujeni abia urmeaza. Actual de Cluj anunta ca CFR Cluj il va aduce si pe Norbert Gyomber, un fundas central de la AS Roma!

Internationalul slovac de 26 de ani urmeaza sa-si incheie contractul cu gruparea din capitala Italiei astfel ca va putea sa semneze din postura de jucator liber de contract chiar daca perioada de transferuri s-a incheiat.

Gyomber a mai jucat la Catani, Bari si Pescara in Italia, dar si la Terek Grozny in Rusia. El este cotat de la 1 milion de euro. El are 16 selectii in nationala si a fost pe teren la Euro 2016 in partidele cu Anglia si Germania.