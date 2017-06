Un nou scandal intre Steaua si Craiova. Oltenii ii reclama pe ros-albastri pentru ca au contactat un jucator, iar pe fotbalist il ameninta cu suspendarea

Un nou scandal este pe cale sa porneasca intre Steaua si CSU Craiova, dupa ce oficialii celor doua formatii s-au contrat in finalul de sezon in urma deciziei oltenilor de a alinia o echipa cu mai multi juniori la meciul cu Viitorul.

De aceasta data, un fotbalist se afla la mijloc.

Tanarul Andrei Vlad (18 ani) a refuzat sa semneze un nou contract cu CSU Craiova si nu a fost luat in cantonamentul din Austria. Potrivit Digisport, acesta ar urma sa ajunga la Steaua, sub comanda lui Dica.

Marcel Popescu acuza Steaua si il ameninta pe fotbalist cu suspendarea

Presedintele CSU Craiova, Marcel Popescu, a vorbit despre acest subiect, acesta reclamand faptul ca Steaua a contactat un fotbalist aflat inca sub contract. De asemenea, Popescu spune ca Andrei Vlad risca o suspendare de 12 pana la 24 de etape!

"Vlad a refuzat sa vina in pregatire, mai are un an de contract. Daca continua sa aiba aceasta atitudinea, sa nu se prezinte la echipa, regulemantul spune clar: intre 12 si 24 de etape de suspendare! El nu solicita nimic, nu respecta contractul. E un contract in derulare, care se termina la 30 iunie 2018. Ma surprinde faptul ca Steaua afirma ca il are pe Vlad; daca afirma asta, pentru ca are un jucator pe care nu avea voie sa il abordeze si sa il primeasca la antrenamente", a spus Popescu la Digisport.