Un jucator DAT AFARA de Becali se antreneaza cu un nume URIAS al Estului! Cu ce campioana e gata sa semneze

Becali i-a aratat usa lui Muniru dupa un scandal la antrenament cu Tanase!

Steaua s-a despartit in vara fara nicio pretentie de fotbalistul pentru care Becali platise 500 0000 de euro in 2015 catre CFR Cluj. Muniru a negociat cu mai multe echipe din Golf si cu un club din Rusia, dar n-a ajuns la niciun acord. Acum, fostul mijlocas al Stelei e in probe la Legia Varsovia! Campioana in Polonia de 4 ori in ultimii 5 ani, Legia a reusit sa ajunga in grupele Champions League in 2016.

Acum, echipa trece printr-un moment dificil. A pierdut sansa play-off-ului in Liga dupa ce a fost batuta de Astana, iar in grupele Europa League n-a intrat din cauza lui Sheriff Tiraspol. Nici in campionat lucrurile nu merg asa cum si-ar dori forta Poloniei. Dupa 11 meciuri, Legia e abia pe 8, cu 16 puncte, 6 sub liderul Gornik Zabrze.

In cei doi ani ai sai la Steaua, Muniru a marcat goluri importante in Europa, cu Partizan, Villarreal sau Trencin.