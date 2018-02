Un jucator care nici macar n-a ajuns la Steaua, DISTRUS de Becali! Ce a declarat despre Morutan

Lazio 1-5 FCSB | Becali nu e suparat doar pe jucatorii care au fost in teren pe Olimpico!

Si atitudinea lui Morutan de la ultimele meciuri in care a fost folosit de Botosani l-a scos din sarite. Mijlocasul ofensiv a fost cumparat de Steaua cu un milion de euro, dar lasat sa joace in Moldova pana la finalul campionatului.

"Are dreptate Iftime de la Botosani. Am dat un milion pe Morutan, Are 18 ani, a vazut si el niste bani, ce sa mai alerge el? Eh, el e adormit. ce-l mai intereseaza echipa lui? Gata, e stelist, el sa-si faca freza si gata. N-am discutat cu cei de la Botosani, zic si eu ce-am vazut la meciuri. In ce a zis Iftime are dreptate. Cu un singur lucru nu are. A spus ca baiatul va muri la Steaua.

La Steaua mori daca ai valoare. Daca valoare, ramai. Daca esti mai valoare, pleci la mai bine. Altfel, stai pe bara. Ati vazut si cu Golofca. Pacat de Morutan, n-a inteles nimic, cedeam ca intelege ceva de la viata, ca vrea sa munceasca, sa fie cel mai bun de pe teren, sa ajute echipa care l-a promovat. Ce sa mai? Astia sunt jucatorii", a spus Becali la Digisport.