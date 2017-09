Un jandarm si-a transformat casa in muzeu pentru Craiova! Ce are in bucatarie: "Am vrut sa simt stadionul la mine acasa!"

Un jandarm din Severin e mare fan Craiova, si-a transformat casa in muzeu, iar in bucatarie si-a vopsit leul cu care se mandresc oltenii.

Jandarmul din Severin e cel mai fericit ca oltenii joaca la el in oras. Are casa plina cu fulare si si-a inramat pozele cu jucatorii. Sotia lui a avut un soc cand a intrat in bucatarie.



"Asta a fost placerea mea, sa ma trezesc in fiecare dimineata, sa-l vad acolo, sa simt stadionul la mine acasa" spune Silviu Idita.

Jandarmul promite ca va merge pe jos, peste 100 de kilometri, daca oltenii vor lua titlul.



"Sper ca anul asta sa ne bucuram daca nu de titlu, macar de Cupa Romaniei" spune Silviu.