Un fost jucator al Stelei a dat lovitura! A parasit Romania pentru un salariu de 6 ori mai mare! 

Trimis de Steaua la Voluntari, jucatorul si-a gasit angajament in strainatate.

Doru Popadiuc s-a despartit de FC Voluntari si a semnat cu Irtysh Pavlodar din Kazahstan. Potrivit ziare.com, Popadiuc va castiga de sase ori mai mult decat in Romania, adica 300.000 de euro pe an.



Popadiuc a fost transferat de Steaua de la Ceahlaul, insa a prins doar 55 de minute in total pentru ros-albastri. El a fost trimis definitiv la Voluntari, echipa la care a jucat 14 meciuri in acest sezon. Popadiuc a dat un gol in acest sezon si o pasa decisiva.