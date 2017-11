Un fost candidat la presedintia Romaniei vrea sa cumpere Dinamo! :) Variante catastrofale pentru Negoita! Singurele oferte de pana acum

Ionut Negoita vrea sa vanda Dinamo, insa singurele variante de pana acum sunt dezamagitoare.

Joi, 23 noiembrie, in direct la PRO TV: Viktoria Plzen - Steaua in UEFA Europa League! Bucurati-va de fotbal!

Negoita cedeaza Dinamo cu 2 milioane de euro, insa cel care cumpara clubul mai are de achitat datorii in valoare de 3 milioane de euro. Chiar si la un pret de 5 milioane de euro, doar doi oameni si-au manifestat pana acum intentia de a prelua clubul.

Nati Meir n-a reusit sa ia Steaua de la Gigi Becali si spune ca il suna pe Negoita pentru Dinamo. Meir a fost condamnat de mai multe ori pt inselaciune in Romania. A iesit anul trecut din inchisoare, iar acum se afla in Israel. El spune ca mai are cativa oameni de afaceri interesati acolo de Dinamo.

Meir spunea ca ofera 50 de milioane de euro pentru Steaua in 2009, dar Becali i-a cerut 80 de milioane. In cele din urma discutiile s-au oprit, iar Becali l-a ironizat pe Meir. Tot in 2009, Nati Meir a candidat la presedintia Romaniei ca independent.

Si italianul Massone e interesat de Dinamo, dupa ce a falimentat Ceahlaul Piatra Neamt, scrie Gazeta Sporturilor. El a mai incercat sa ia Rapidul in 2014 fara succes. Acum sustine ca e