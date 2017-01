Un fost adversar al Romaniei la Euro, inlocuitorul lui Alibec la Astra. Anuntul lui Sumudica

Marius Sumudica anunta negocieri cu doi fotbalisti din strainatate in aceasta iarna.

Astra cauta sa se intareasca in atac, dupa ce l-a pierdut pe Alibec la Steaua.

Sokol Cikalleshi este dorit de Astra. Joaca in Turcia, la Istanbul BB, si are 26 de ani. Acesta a fost in lotul Albaniei la Euro.

”Suntem in tratative cu doi atacanti foarte valorosi, straini. Ma indoiesc ca putem sa-i convingem, insa Dani Coman era foarte optimist. Daca vom reusi sa aducem macar unu din cei doi avem sanse sa-i scoatem pe Genk."

"Cred ca daca ramane si Budescu, se joaca si cred ca intram si in play-off. Sunt jucatori de echipe nationale, unul din ei joaca in Turcia la primele 3 clasate, sunt jucatori foarte buni si un brazilian care joaca in Serie A."

"Ne dorim sa-i aducem imprumut, pentru ca altfel nu ne putem apropia de ei. Noi ne dorim sa platim o parte din salariu, iar restul sa-i plateasca cei de acolo”, a declarat Marius Sumudica la DigiSport.