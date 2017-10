Un club mare din Europa pe urmele lui Dennis Man! Impresarul care reprezinta clubul confirma: "Da, il urmarim"

6 goluri si 6 pase de gol - Dennis Man are un inceput bun de sezon la Steaua.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

La meciul din Cupa, cu Sanatatea Cluj, Dennis Man a fost urmarit din tribune de reprezentanti ai clubului Sahtior Donetk.

Man a facut o prima repriza excelenta, cu doua goluri si doua pase de gol, si le-a transmis astfel scouterilor ca nu au venit degeaba dupa el pana la Cluj.

Arcadie Zaporojanu, impresarul care colaboreaza cu Sahtior Donetk, si dupa plecarea lui Mircea Lucescu, spune ca Man va fi monitorizat in continuare de clubul ucrainean.

"Eu reprezint interesul lui Sahtior pe mai multe piete fotbalistice, iar in portofoliul clubului este si Dennis Man."

"Insa este prea devreme pentru a spune ca vom veni peste o luna si jumatate la tratative. Un jucator de varsta lui Dennis Man nu este caracterizat prin stabilitate de joc."

"Il vom urmari in meciuri in care va avea o prestatie foarte buna si in altele in care poate nu ne va convinge. S-ar putea ca aceasta perioada in care il vom urmari pe Dennis Man sa dureze pana la finalul sezonului", a spus Arcadie Zaporojanu pentru ziare.com.