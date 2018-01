Un BRAZILIAN in nationala Romaniei la Euro 2020!? Anuntul lui De Amorim dupa drama traita la Steaua

Criticat de Becali, De Amorim a cedat psihic si i-a lasat pe stelisti pentru Sumudica! Brazilianul are pasaport romanesc si asteapta un semn de la Contra.

De Amorim a ajuns sa joace la echipa a treia a stelistilor. Sumudica l-a scapat de un chin!

"Becali are suflet bun, dar gura mare", spune De Amorim.



"Mai mult a fost afectata familia mea, ce se uita la televizor. M-au sunat mama, tata, daca sunt bine, daca m a durut!", explica emotionat De Amorim.

"Gigi pentru mine e un om foarte bun", spune brazilianul.

De Amorim are pasaport romanesc si poate juca la nationala! S-a intalnit cu Contra in Turcia.



"Ca sa joc in nationala, trebuie sa muncesc. Romania m-a ajutat foarte mult. Eu pentru asta m-am si facut roman, sa joc pentru nationala, sa dau inapoi ce mi-a dat Romania", dezvaluie William.