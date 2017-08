Un an de la cea mai tare FARSA din istoria fotbalului: DOAR DINAMO Bucuresti! Cum au fost pacaliti stelistii

Dinamovistii au fost eliminati din Europa, dar azi au motiv de sarbatoare: aniverseaza un an de la farsa cu care au ajuns faimosi in toata lumea!

Peste 45.000 de fani ai Stelei au trait pe 16 august 2016 cea mai neagra infrangere din ultimii ani. Nu doar ca au pierdut in fata englezilor de la Manchester City, cu 5 la 0, dar au fost si victimele unei farse ce va ramane in istoria fotbalului.

Suporterii stelisti au participat fara sa stie la afisarea unui mesaj care s-a intins in tribune: “Doar Dinamo Bucuresti”. Numele adversarei din campionatul intern a ramas afisat minute bune dupa startul partidei.

“Va rugam ca toata lumea sa imbrace vestele pentru coregrafii. Nu dezbracati vestele indiferent de intemperii, baietii trebuie incurajati tot timpul. Baietii trebuie incurajati tot timpul. Nu schimbati locurile alese initial. Atentie in aceasta seara Bucurestiul, Romania, Europa, sunt ros-albastre!” a anuntat crainicul stadionului.

Mesajul - format de vestele purtate de miile de spectatori - trebuia sa aniverseze 30 de ani de cand Steaua a castigat Cupa Campionilor europeni. Surpriza insa, toata tribuna a doua a stadionului a fost colorata si cu mesajul “Doar Dinamo Bucuresti!”.

Pretinzand ca sunt specialisti germani in confectionarea recuzitei pentru galerii, fanii dinamovisti au prezentat conducerii clubului Steaua un proiect. Schita desenului care urma sa fie afisat in tribuna ar fi trebuit sa aminteasca de Sevilia, locul unde Steaua a castigat titlul de regina a Europei. In laterale ar fi fost afisati anii 1986 si 2016. Culorile erau atent alese in alb, rosu si albastru.

Toti suporterii lui Dinamo care au venit sa isi cumpere bilete pentru meciul cu Steaua, vorbesc despre coregrafia buclucasa de la meciul cu Manchester City. Cei implicati spun ca cel mai greu a fost sa-l convinga pe Valeriu Argaseala, presedintele clubului sa-i lase sa intre pe stadion cu vestele colorate in alb si rosu, culorile clubului Dinamo.

De altfel toti fanii lui Dinamo stiau ce se pregateste, in detaliu.

Suporter Dinamo: “O parte dintre suporteri au fost la stadion cu cateva ore inainte sa aranjeze placutele, coregrafia respectiva, cu un bilet de instructiuni sa nu se miste nimeni din loc o jumatate de ora dupa fluierul de start.”

Si asa s-a intamplat. Suporterii stelisti si-au pus vestele si au stat cuminti pe scaune in timp ce mesajul “Doar Dinamo Bucuresti” prindea contur.

Gigi Becali: “Eu am zis ca nu dau nici un ban. Nu ca fac ei pe gratis. Bine ma faceti pe gratis.”

Fotablistii stelisti cred ca un astfel de mesaj rusinos nu ar fi fost posibil daca ar fi venit la meci galeria Stelei.

Nicu Stanciu: “Galeriile nostre nu au venit de mult la meciuri. Probabil ca frustrarile lor ca nu au mai castigat nimic si noi am luat in fiecare an minim un trofeu si-au spus cuvantul si d-asta apeleaza la astfel de gesturi.”

Suparat ca a fost pacalit, Gigi Becali a anuntat ca de acum inainte va interzice orice astfel de mesaje la meciurile Stelei. Pana atunci, farsa uriasa a facut inconjurul lumii. The Guardian sau Gazzetta dello Sport au scris ca pe langa cele 5 goluri incasate in poarta, Steaua Bucuresti a mai primit unul si in tribune de la rivalii dinamovisti.



Unul dintre suporterii dinamovisti implicati in punerea la cale a farsei de marti seara, de la meciul FC Steaua - Manchester City, la care fanii stelisti au primit veste cu care s-a format pe toata tribuna a doua mesajul “Doar Dinamo Bucuresti”, a declarat pentru News.ro ca este a doua incercare de acest gen si ca toata coregrafia nu a costat mai mult de 5.000 de euro.

“Toata povestea a inceput de la meciul de Cupa terminat 2-2 (n.r. - partida din semifinale, disputata la 20 aprilie), cand voiam ca pe tribuna a doua sa apara scris «M..e Steaua». Si urma ca noi sa nu facem altceva decat sa fim de acord cu ei. Dar a fost timpul prea scurt si am gandit-o mai bine pentru meciul cu City. Un suporter a plecat in Germania, de unde i-a sunat pe Gigi, pe Meme si pe Argaseala de pe un numar de fix si s-a prezentat cu numele fictiv Laurentiu. A spus ca este un suporter stelist si ca ii este ciuda ca numai dinamovistii fac coregrafii. I-a propus lui Gigi sa-l lase fara bani sa faca o coregrafie pentru meciul cu City, prin care sa se marcheze implinirea a 30 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni”, a explicat fanul dinamovist.

Pentru a avea credibilitate in fata conducatorilor stelisti, fanii echipei Dinamo au facut un site, coreostil.de, al unei firme care nu exista. Pe site s-au postat fotografii cu coregrafii ale echipelor germane si de la unele concerte. Pentru site-ul in limba germana fanii s-au consultat cu o profesoara de limba germana care i-a ajutat la redactarea unor acticole referitoare la activitatea “firmei” si la “evenimentele” pe care le organizase aceasta.

“Gigi si-a dat acceptul si asa am fost lasati cu o seara inainte sa intram pe stadion si sa punem vestele. Vestele au fost bagate in pungi pentru a nu se observa conturul scrisului cand stadionul era gol”, a mentionat suporterul dinamovist, care a adaugat ca el si alti fani au dus vestele la Arena Nationala cu o masina pe care au colantat-o cu numele site-ului firmei fictive din Germania.

In pungile pe care suporterii stelisti le-au gasit pe scaune in Arena Nationala se aflau si hartii cu mesaje prin care fanii erau sfatuiti sa nu isi dea vestele jos pentru ca jucatorii Stelei trebuie sa fie incurajati pe toata durata meciului. Site-ul care le-a fost prezentat lui Gigi Becali si conducatorilor stelisti a fost inchis imediat dupa ce coregrafia a avut loc.

Intrebat care a fost suma cheltuita pentru coregrafia de marti seara, fanul a spus: “Nu a fost o coregrafie scumpa, pana in 5.000 de euro. pentru ca e vorba doar de niste veste din plastic.

Au fost comandate aici in Romania la o firma, asa cum facem de obicei. Aceeasi coregrafie cu veste am facut-o si la meciul cu Lazio, dar asta nu este o coregrafie scumpa, pentru ca nu e 3D, nu sunt scripeti de montat sau alte lucruri mai complicate. Cel mai greu era sa patrundem pe stadion inainte cu o seara pentru a aseza pungile pe scaune”. El a precizat ca fanii dinamovisti au optat pentru o coregrafie cu veste si nu cu cartoane deoarece astfel ramanea mai mult afisat in tribuna mesajul: “Doar Dinamo Bucuresti”. “Un carton puteai sa-l lasi jos imediat, pe cand vesta era mai greu de dezbracat”.