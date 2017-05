Sumudica ii DA DEJA titlul Stelei la anul: "Va castiga la pas. Au cele mai frumoase masini, cele mai scumpe parfumuri!" :))

Sumudica se pregateste sa schimbe echipa. O va parasi pe Astra dupa finala Cupei Romaniei.

Chiar daca va ramane in Liga 1, Sumudica e constient ca-i va fi greu sa se lupte la titlu cu Steaua. Antrenorul spune ca ros-albastrii se vor impune detasat in campionat.

"FCSB va lua campionatul la pas anul viitor. E rusine mare, n-ai cum! N-ai cum sa nu iei campionatul si sa nu te califici macar in grupele Europa League. La anul trebuie sa fie campioni inainte sa inceapa play-off-ul! Nu se poate, la ce baza de pregatire, conditii, terenuri de antrenament au. Merg cu chartere peste tot, au cele mai frumoase masini, cele mai scumpe parfumuri, chirii si salarii platite. Mi-a povestit si Alibec, am innebunit. Mi-a zis ca nu-ti lipseste nimic, trebuie doar sa joci fotbal. N-ai cum sa nu faci performanta. Ba, sa nu iei niciun trofeu anul asta?! E grav! I-am zis si lui Gigi ca nu se poate asa ceva", a spus Sumudica in PRO Sport.