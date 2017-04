Umor involuntar cu presedintele federatiei de tenis! Cosac: "Lucrurile nu sunt chiar atat de NEGRE precum le face presa engleza" :)

Tensiunile care au marcat intalnirea de Fed Cup dintre Romania si Marea Britanie au pornit de la doua informatii publicate sambata dimineata de presa engleza. Una dintre ele facea referire la o "remarca rasista" facuta de Ilie Nastase.

Cronologic, lucrurile au stat asa - joi seara, Ilie Nastase s-a intalnit cu antrenoarea echipei Marii Britanii si a intrebat-o, in fata presei, in ce camera de hotel locuieste.

Vineri, la conferinta de presa, Nastase a repetat gluma, fara sa primeasca nimic altceva in afara unui zambet amabil.

Pus pe glume, unele probabil mai putin potrivite, Nastase s-a intrebat retoric la un moment dat, tot in fata camerelor, "oare ce culoare va avea copilul Serenei Williams".

Sambata dimineata, toate ziarele din Anglia contineau articole faceau referire la declaratiile lui Ilie Nastase. BBC a anuntat faptul ca federatia internationala de tenis a demarat o ancheta, ca urmare a "remarcilor rasiste" facute fostul numar 1 mondial.

In plus, jurnalistii englezi s-au declarat revoltati si de remarcile cu tenta sexuala facute de Ilie Nastase la adresa antrenoarei Marii Britanii, insarcinata in luna a doua.

Criza de nervi a lui Ilie Nastase

Sambata, in jurul orei 11:00 dimineata, jurnalista engleza Eleanor Crooks a scris pe Twitter ca Ilie Nastase a facut-o in repetate randuri "proasta", reprosandu-i informatiile transmise catre redactiile publicatiilor engleze.

Lucrurile au escaladat si apoi au degenerat, in timpul meciului dintre Sorana Carstea si Johanna Konta.

Dupa meci, Nastase a dat din nou ochii cu Eleanor Crooks si n-a mai avut nicio limita. A injurat-o si chiar a amenintat-o cu bataia.

Concluzia lui George Cosac

Declaratia data astazi de presedintele federatiei romane de tenis vine la pachet cu un umor involuntar care scoate la iveala si partile absude ale scandalului.

Cosac a folosit cuvantul "interzis", chiar daca, sigur, contextul este altul.