Umilinta celui mai important jucator al Stelei din acest sezon! Becali il vrea AFARA din echipa. Are acelasi salariu cu pustiul de 18 ani care abia a fost adus

Becali gandeste viitorul imediat al echipei fara el in prim-plan!

Chiar daca Florin Nita e printre preferatii fanilor si a castigat puncte importante pentru Steaua in ultimele sezoane, Becali nu-l are printre favoriti. Portarul se afla pe lista imediata a jucatorilor pe care patronul si-i doreste in afara echipei de start. Becali incearca sa-l impuna titular in poarta pe pustiul Andrei Vlad, adus de la Craiova pentru 400 000 de euro in vara!

Chiar daca n-are decat 18 ani, Vlad a primit un salariu de 10 000 de euro pe luna! Becali l-a numit 'Messi al portarilor', l-a cerut in lotul UEFA in locul lui Edi Stancioiu si i-a recomandat lui Dica sa-l bage chiar in locul lui Nita. Antrenorul s-a opus, dar Becali n-a renunta la idee. Chiar si dupa meciurile mari facute de Nita, patronul s-a ferit sa-l laude si s-a limitat sa spuna ca jucatorul isi face doar datoria pentru Steaua.



Un alt detaliu care da de gol intentiile lui Becali este greutatea cu care s-a facut prelungirea acordului dintre Nita si club. Goalkeeperul a cerut in primavara o marire de salariu si a primit-o doar dupa ce staff-ul tehnic si Mihai Stoica au insistat pe langa Becali. Nita castiga 8000 de euro pe luna si a primit un bonus de 2000 pentru a ramane la Steaua pana in 2021. Astfel, Nita are exact acelasi salariu pe care Vlad l-a primit din prima de la Becali!