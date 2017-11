Ultrasii lui Saint Etienne n-au mai suportat UMILINTA! E incredibil ce au facut la 5-0 pentru Lyon. VIDEO

Ultrasii lui Saint Etienne n-au mai suportat reusita de 5-0 a lui Nabil Fekir si un gest provocator al acestuia. Jucatorii celor doua echipe au fost trimisi la vestiare, iar politia a reusit sa elibereze gazonul. Partida s-a reluat dupa 40 de minute.

Fekir le-a aratat tricoul fanilor, la fel ca Messi pe Bernabeu.

The Rhone Derby, currently ongoing, stands at St Étienne 0-5 Lyon, a pitch invasion has just ensued after Nabil Fékir celebrated like this. pic.twitter.com/s09TzJIWwh