Ultimul transfer al CFR-ului, CEL MAI BINE PLATIT jucator din Liga I! Pariul riscant al clujenilor: la cat au ajuns salariile la CFR

CFR Cluj a facut peste 15 transferuri in aceasta vara. Majoritatea sunt jucatori adusi fara sume de transfer, dar cu contracte mult peste media Ligii I.

CFR Cluj a reusit transferul lui Ibrahima Balde, senegalezul cu care Dan Petrescu a lucrat si in Rusia, la Kuban Krasnodar.

"Balde va fi cel mai bine platit jucator din Liga I" - asa l-a prezentat Dan Petrescu, in momentul in care a confirmat negocierile pentru aducerea atacantul de 28 de ani.

CFR l-a luat fara suma de contract, dar a fost nevoita sa puna pe masa un contract impresionant pentru Liga I.

Ibrahima Balde va castiga 30.000 de euro pe luna la CFR Cluj.

Sumele la care au ajuns acum contractele la CFR sunt comparabile cu cele din perioada de glorie a clubului, care a fost urmata de insolventa.

Balde are in palmares un trofeu Europa League, cucerit in 2010 cu Atletico Madrid. Site-ul transfermarkt.de ii estimeaza cota de piata la 1,5 milioane de euro.

In perioada petrecuta la Kuban, Balde a avut contract de 1 milion de dolari pe an, adica aproximativ 85.000 pe luna.

20.000 € pe luna este cel mai mare contract de la Steaua (Budescu)

12.000 € pe luna este cel mai mare contract de la Dinamo (Juan Albin)

"Le multumesc celor din conducere, pentru ca l-am dorit foarte mult pe Balde. Sigur, cel putin o luna nu stiu daca va intra in primul 11, pentru ca trebuie sa isi intre in forma si sa se adapteze aici. Dar cand va intra, va face diferenta." - Dan Petrescu