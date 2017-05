ULTIMUL TERMEN in dosarul dezafilierii Universitatii Craiova! Avocatul lui Sandu: "Nu semnati decesul fotbalului romanesc!"

10:00

Astazi este ultimul termen in dosarul dezafilierii Universitatii Craiova. Procurorii cer 14 ani de inchisoare pentru Sandu si Dragomir, iar Adrian Mititelu asteapta despagubiri colosale, de 258 de milioane de euro.



Sandu si Dragomir au fost trimisi in judecata in 2013, pentru abuz in serviciu si trafic de influenta.



In iunie 2016, Tribunalul Bucuresti a decis ca Sandu si Dragomir sa fie condamnati la 3 ani de inchisoare cu suspendare.



Procurorii DNA au facut recurs la aceasta decizie si au cerut majorarea pedepselor la 14 ani de inchisoare cu executare si plata unor despagubiri cumulate (FRF, LPF, Mircea Sandu, Dumitru Dragomir) de 258 de milioane de euro.