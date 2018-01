Ultimele mutari de la CFR! Clujenii s-au inteles cu un brazilian si nu renunta la Ionita: "Avem portile deschise!" Conditia pusa pentru transfer

CFR s-a intarit cu un brazilian. Petrescu i-a dus pe clujeni in Spania, unde a fost si cu Urziceni inainte sa ia titlul.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Clujenii au devenit campioni doar in anii pari si incep 2018 cu doua puncte peste stelisti.

"Eu cred ca ei sunt favoriti", spune Mara despre stelisti. Cele doua rivale se vor intalni in cantonamentul din Spania. "Ne intereseaza programul nostru. Nu ne intereseaza de Steaua", a mai declarat oficialul clujenilor.



CFR s-a inteles cu un fundas brazilian si nu renunta la Ionita.



"Daca se poate si va fi in bugetul nostru, mereu avem portile deschise", a declarat Mara. Astra cere un milion de euro in schimbul jucatorului.