Ultimele informatii despre transferul lui Baluta la Steaua: "Nu vom face asta!" Ce se intampla cu jucatorul

Stelistii nu platesc clauza pentru Baluta si renunta la orice discutie cu oltenii.

Stelistii au fost paziti cu arma in mana la primul antrenament in Turcia. Politia a incercat sa-i tina la distanta pe fanii veniti pentru Besiktas. Campioana Turciei imparte acelasi hotel cu stelistii in Antalya.

Alibec a incercat sa-l impresioneze pe Dica si i-a aratat ca n-a uitat fotbalul. Stelistii ii asteapta in Turcia pe Rusescu si Dodel Tanase. Capitanul oltenilor, Baluta ramane la Craiova.

"Nu se va plati clauza la Baluta, Gigi a facut o oferta de 2,5 milioane de euro plus TVA plus achizitionarea internationalului oltean si acolo s-a oprit totul" a spus Mihai Stoica.