ULTIMATUM primit de Miriuta: victorii pe linie in 2017 sau e DEMIS! Cine i-ar putea lua locul pe banca lui Dinamo

Dinamo este pe locul 7 in Liga 1, in afara locurilor de playoff, iar postul lui Vasile Miriuta este in pericol.

Vasile Miriuta poate fi dat afara de Dinamo la sfarsitul acestui an - conducerea i-a dat un ultimatum antrenorului, cerandu-i sa castige ultimele 4 meciuri din acest an calendaristic altfel va fi schimbat, scrie Gazeta. Dan Alexa si Claudiu Niculescu sunt cele 2 variante ale conducerii in cazul in care Miriuta nu le invinge pe Poli Iasi (acasa), Sepsi (deplasare), Voluntari (acasa) si Timisoara (deplasare).

"Conducerea va decide daca vom continua din ianuarie, eu nu imi voi da demisia. Eu sunt dispus sa ajut la reconstructie, daca se va dori acest lucru. E cel mai greu moment din cariera mea de antrenor. Dar nu cred ca am gasit aici o echipa de locurile 2-3 si am tras-o eu in joc. In fine, mai multe nu vreau sa spun, dupa aceea se va spune ca imi caut alibiuri. Momentan nu mai vorbim de playoff, vrem sa o invingem etapa viitoare pe Poli Iasi" a declarat Vasile Miriuta.

Dinamo a reusit doar 2 victorii in ultimele 5 etape, cate un 3-0 cu ultimele 2 clasate din Liga 1, Gaz Metan si Juventus Bucuresti.