ULTIMA ZI de transferuri in Liga I! Astra a legitimat un international american de tineret

Americanul Danny Barbir a semnat cu fosta campioana pe trei ani si jumatate.



"International american de juniori, care are si cetatenia romana, Danny Barbir a semnat un contract cu Astra, valabil in urmatoarele trei sezoane si jumatate.

Jucatorul, fost component al echipei Under 23 a clubului englez West Brom Albion, printre altele, este nascut in anul 1998, acesta debutand deja, pentru echipa „satelit” a clubului nostru, in meciurile amicale. „Este un tanar interesant, in care am incredere, poate progresa foarte mult” – spune presedintele Dani Coman despre jucatorul romano-american" scrie site-ul giurgiuvenilor.