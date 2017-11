ULTIMA SANSA pentru Golofca! Pariul lui Becali cu Dica pentru mijlocas: "Daca reuseste asta, poate sa ramana!"

Gigi Becali ii mai da o sansa lui Golofca sa impresioneze la Steaua.

La fel ca in cazul lui Alibec, Becali a decis sa-l arunce pe Golofca direct in lupta din Europa League pentru a-si demonstra valoarea. Patronul Stelei a stabilit ca mijlocasul sa joace in deplasarea de la Plzen, iar daca echipa va castiga, jucatorul poate sa ramana in lotul Stelei pana la finalul contractului. Se anunta o misiune dificila pentru Steaua, chiar daca a batut-o deja de doua ori in acest sezon. Echipa ceha e singura din Europa care nu a piercut niciun punct in acest sezon.

"Am vorbit cu Dica si mi-a zis ca are de gand sa joace cu Golofica la Plzen. Daca castigam meciul cu el in teren, si-a scos banii, sa ramana la Steaua si nu mai am niciun fel de pretentii", a spus Becali la Digi.

Becali batuse palma cu Valeriu Iftime de la Botosani pentru Golofca, insa mijlocasul l-a anuntat ca prefera sa plece in strainatate. Are o oferta din Coreea de Sud.

"M-am inteles cu Becali pentru transferul lui Golofca, vrem sa-i relansam cariera la Botosani. Dar el nu vrea sa revina, ne-a anuntat ca isi doreste sa joace in strainatate si isi cauta echipa pana in iarna", a spus seful de la Botosani pentru ProTV.