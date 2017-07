ULTIMA ORA | Un club din Liga I tocmai a anuntat ca a redus TOATE salariile jucatorilor cu 40%

Gaz Metan Medias, singurul club aflat in procedura de insolventa in Liga I, a anuntat ca a redus salariile jucatorilor cu 40%, in incercarea de a respecta planul de reorganizare, scrie sportdemedias.ro.

Ioan Marginean, presedintele clubului Gaz Metan, spune ca a reorganizat si sistemul de ticketing, pentru ca in sezonul trecut organizarea meciurilor a adus un minus in bugetul clubului.

"In sezonul 2016-17 de Liga 1, s-au incasat 55.000 de euro din ticketing si au fost cheltuieli de 118.000 de euro pe organizare meci."

"Am fost nevoiti, prin intrarea in insolventa si aprobarea planului de reorganizare, sa ne reorganizam pe toate compartimentele."

"Contractele jucatorilor de la Liga I au scazut cu 40%. Pot sa spun ca acum avem cel mai mic buget de la Liga I".



"Am facut eforturi insa sa mentinem echipa a doua, care joaca doar cu juniori si cu jucatori tineri care nu isi gasesc locul inca in lotul echipei mari."

"Si am venit cu o propunere, prin care cine se respecta, cine are posibilitatea si cine vrea sa ia si masa la stadion, poate sa stea in cadrul tribunei oficiale, care e organizata pe 3 categorii - la loja, la vip sau la 0", a spus Ioan Marginean.